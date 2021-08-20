Гинцбург назвал вакцины, которые лучше защищают от COVID

Гинцбург назвал вакцины, которые лучше защищают от COVID
Аденовирусные вакцины более полноценно симулируют процесс инфекции. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Наиболее сильный клеточный иммунитет провоцируют препараты, созданные на аденовирусной платформе. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, такие препараты способны полноценно симулировать процесс инфекции, таким образом вызывая более сильный иммунитет. К ним, в частности, относятся «Спутник V» и AstraZeneca.

Как сообщил «ТАСС», Гинцбург отметил, что специалисты Оксфордского университета ранее обнародовали результаты исследования, согласно которому указанные вакцины дольше сохраняют эффективность против дельта-штамма.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на сегодняшний день вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли свыше 43 млн россиян.

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