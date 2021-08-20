Осенью среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей

Осенью среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей
В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В России разыграют призы по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от COVID-19. Принять участие смогут только некоторые граждане.

Общероссийская лотерея пройдет с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Всего будет разыграно 1 000 призов по 100 000 рублей. Привиться россияне могут препаратами «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак», зарегистрированными на территории страны.

Как сообщили на сайте правительства РФ, кчаствовать в лотерее могут вакцинированные граждане старше 18 лет. Кроме того, участникам необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг и иметь банковскую карту «Мир».

Точная дата подведения итогов пока не называется. Результаты будут опубликованы на сайте и в средствах массовой информации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация является единственным способом спасения жизни женщины и плода в случае заражения. Такое заявление сделала вице-премьер России Татьяна Голикова.

вакцинация коронавирусная пандемия Россия


 

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