Россиян предупредили об одновременном заражении гриппом и COVID

Россиян предупредили об одновременном заражении гриппом и COVID
Болеющий гриппом человек может заразиться COVID-19. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Человек одновременно рискует заразиться гриппом и коронавирусом. Об этом предупредил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, вирусолог Петр Чумаков.

По его словам, когда начинается одна инфекция, другая на ее фоне с трудом «прилипает». Это объясняется выработкой белков, защищающих клетки от инфицирования.

Как сообщил URA.RU, специалист подчеркнул, что подхватить сразу две болезни маловероятно.

Напомним, за минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 20 992 человек. С начала пандемии в России зафиксировали 6 705 523 случаев коронавируса в 85 регионах. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 785 случаях, за все время пандемии скончались 174 485 пациентов с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наиболее сильный клеточный иммунитет провоцируют препараты, созданные на аденовирусной платформе.

коронавирусная пандемия Россия


 

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