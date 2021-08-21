Россиян предупредили об одновременном заражении гриппом и COVID

Человек одновременно рискует заразиться гриппом и коронавирусом. Об этом предупредил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, вирусолог Петр Чумаков.
По его словам, когда начинается одна инфекция, другая на ее фоне с трудом «прилипает». Это объясняется выработкой белков, защищающих клетки от инфицирования.
Как сообщил URA.RU, специалист подчеркнул, что подхватить сразу две болезни маловероятно.
Напомним, за минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 20 992 человек. С начала пандемии в России зафиксировали 6 705 523 случаев коронавируса в 85 регионах. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 785 случаях, за все время пандемии скончались 174 485 пациентов с коронавирусом.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наиболее сильный клеточный иммунитет провоцируют препараты, созданные на аденовирусной платформе.