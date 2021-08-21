В России за сутки коронавирусом заболела 21 000 человек

В России за сутки коронавирусом заболела 21 000 человек
Коронавирус в России продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 21 000 человек.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 726 523 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 791 случаях, за все время пандемии скончались 175 282 пациента с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 20 647 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые заявили, что эффективность вакцины против коронавируса снижается.

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