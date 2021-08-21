Смольный дал 8,3 млн рублей приютам для бездомных животных

Смольный дал 8,3 млн рублей приютам для бездомных животных
Выделенные средства тратят на приобретение устройств и оборудования для содержания и оказания ветеринарной помощи бесхозным кошкам, собакам, а также некоторым морским млекопитающим. Фото: pixabay.com

Администрация Петербурга выделила на помощь приютам для бездомных животных 8,3 млн рублей.

Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. Он заявил, что это единственный способ помочь некоммеерческим организациям, занимающимся таким благородным делом.

По словам Эргашева, если совместно начнут работать и неравнодушные люди, и общественные организации, и государственные органы, то, возможно, удасться достичь ответственного отношения к животным.

В Смольном каждый год выделяют средства, которые компенсируют коммунальные услуги приютом, а также помогают содержать бездомных животных, в том числе и животных-инвалидов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что защитники прав животных считают неэтичным варку раков живьем.

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