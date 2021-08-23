Количество погибших при наводнении в Теннесси возросло до 22

Наводнение в США унесло жизни 22 человек. Фото: Pixabay

Наводнение в США унесло жизни 22 человек. Фото: Pixabay

Кроме этого, 40 человек считают пропавшими без вести.

Количество людей, которые погибли при наводнении в Соединенных Штатах Америки в округе Хамфрис штата Теннесси возросло до 22. Об этом 22 августа заявило Associated Press, ссылаясь на шерифа округа.

Незадолго до этого была информация от телеканала WKRN, что жертвами наводнения стали 17 человек.

Также в результате стихийного бедствия 40 человек объявлены пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в американском штате Северная Каролина бушует тропический шторм «Фред». Стихия вызвала сильное наводнение, погибли уже два человека. Еще судьба 20 человек остается неизвестной, они числятся пропавшими без вести.