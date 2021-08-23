Диетолог рассказала, почему дыню нельзя запивать холодной водой

Диетолог Анна Белоусова рассказала, с чем можно и с чем нельзя сочетать дыню.

Так, дыню можно сочетать практически с любой едой кроме свежих овощей, а не то будет расстройство кишечника. Лучший напиток к такому фрукту — горячий чай. Зеленый или черный. Холодная же вода может привести к урчанию или диарее. Об этом сообщает Sputnik.

Также врач не советует есть дыню с кисломолочными напитками. Однако, это не значит, что если человек выпил утром кефир, то вечером ему нельзя есть спелый фрукт.