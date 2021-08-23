Диетолог рассказала, почему дыню нельзя запивать холодной водой

Диетолог рассказала, почему дыню нельзя запивать холодной водой
Также врач не советует есть дыню с кисломолочными напитками. Фото: Pixabay

Диетолог Анна Белоусова рассказала, с чем можно и с чем нельзя сочетать дыню.

Так, дыню можно сочетать практически с любой едой кроме свежих овощей, а не то будет расстройство кишечника. Лучший напиток к такому фрукту — горячий чай. Зеленый или черный. Холодная же вода может привести к урчанию или диарее. Об этом сообщает Sputnik.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роскачестве жителям России дали советы, как выбрать вкусную дыню. В ведомстве также рассказали, как правильно есть и хранить этот фрукт. Эксперты отметили, что спелая дыня отличается ароматом. Однако, не стоит забывать, что есть такие сорта фрукта, которые почти не пахнут.

дыня кефир мнение эксперта холодная вода чай


 

Новости партнеров
"Ты животное, ты дебилоид": в Старой Деревне неадекватная дама напала на девушку
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Петербуржец оторвал зеркало с
Петербуржец оторвал зеркало с "Мерседеса", ранее подрезавшего его на дороге
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказала, почему дыню нельзя запивать холодной водой
«Роскосмос» отправит на МКС двух космических туристов после 2023 года
Медицинские и инженерные специальности стали самыми востребованными
Врач рассказала, кому нельзя есть рис
Россиян предупредили о популярных способах обмана при просмотре квартиры
Специалист научил, как заработать без работы по найму
В Петербурге могут измениться тарифы на «Яндекс.Такси»
В Совфеде обсудят защиту персональных данных покупателей