Смерти среди непривитых и вакцина детям: новое о коронавирусе в России и мире

Ученые со всего мира второй год пытаются выяснить происхождение новой коронавирусной инфекции. Пока исследователи проверяют гипотезы, сам вирус и его симптомы успели измениться.

Свои выводы о происхождении коронавируса сделали в российском центре «Вектор», где была разработана одна из вакцин. По мнению генерального директора Рината Максютова, вирус имеет природное происхождение. Он полагает, что «какая-то вирусологическая лаборатория, или сразу несколько, в рамках стандартного мониторинга получила этот инфицированный вариант» и в ходе исследования произошло заражение персонала. Специалист отметил, что естественное происхождение COVID-19 доказывается существованием близкородственного ему коронавируса, который был обнаружен недавно.

Пока исследователи выясняют, откуда взялась новая коронавирусная инфекция, сама она изменяется. За год успели измениться и основные симптомы COVID-19.

В прошлом году чаще всего пациенты жаловались на кашель, боли в горле, потерю вкуса, лихорадку и обоняния. Сейчас наблюдаются головная боль, слабость, боль в мышцах, высокая утомляемость и расстройство ЖКТ.

Врачи настаивают на необходимости вакцинации. Как сообщил главврач больницы № 40» в Коммунарке Денис Проценко, смертность среди людей, которые так и не сделали прививку, в четыре раза выше, чем среди вакцинированных. Он уточнил, что в реанимацию попадают и привитые россияне, но, как правило, это происходит из-за инсультов на фоне COVID-19.

В России прививают не все население. Одно из противопоказаний – возраст до 18 лет. Впрочем, специалисты «Вектора» уже заявили, что прививать эту категорию населения нет необходимости. Глава центра Ринат Максютов уточнил, что инструменты, позволяющие уберечь детей и подростков, нужны, но на данный момент необходимости в них нет.