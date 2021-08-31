Более 70% россиян остались довольны тем, как провели лето

Более 70% россиян остались довольны тем, как провели лето
Около 1/5 респондентов отметили, что этим летом они нашли любовь. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

3/4 жителей России довольны тем, как провели лето. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Опрос провели накануне по телефону. В нем участвовали более полторы тысячи совершеннолетних россиян. Так, для третьей части респондентов это лето оказалось лучше, чем в 2020 году. Около половины опрошенных сказали, что оно не отличалось от предыдущего. Об этом сообщает ТАСС.

Столько же заявили, что этим летом с ними случилось больше хорошего, чем плохого, а у 40% опрошенных и хорошего и плохого оказалось поровну.

Чаще всего свободное время летом жители России проводили на даче, за домашним хозяйством и проводили его с детьми. Около 1/5 респондентов отметили, что этим летом они нашли любовь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что это лето надолго останется в памяти петербуржцев, ведь оно стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

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