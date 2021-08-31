В Петербурге санитарные нормы соблюдают 94% кафе и магазинов

По итогам рейдов нарушения выявили в 65 объектах. Фото: ККИ

По итогам рейдов нарушения выявили в 65 объектах. Фото: ККИ

В течение этого месяца сотрудники Комитета по контролю за имуществом Северной столицы каждый день проводили рейды по контролю за соблюдением противоковидных мер в сфере торговли, услуг и общепита.

Так, большинство компаний соблюдают требования санбезопасности, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Это позволило снять ряд ограничений для кафе и ресторанов. Однако, ослаблять контроль нельзя, ковид никуда не ушел, заявляет глава города. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

За август комитет прошелся по более тысячи объектов — это 14 торговых центров, более 600 магазинов, 205 кафе и ресторанов.

Рейды провели на территории Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского, Приморского и других районов.

По итогам рейдов нарушения выявили в 65 объектах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чиновники, полиция и ФНС остались недовольны итогами ночного рейда в центре Петербурга.