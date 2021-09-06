Исследователи СПбПУ придумали новый способ сварки для строения мостов

Алюминий хуже стали по прочности, зато по весу конструкция будет значительно легче стальной. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Алюминий хуже стали по прочности, зато по весу конструкция будет значительно легче стальной. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Деятели науки Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого придумали новый способ сварки, который может сделать мосты еще более прочными.

Об этом сообщает РИА Новости.

Новый метод заключается в том, чтобы сваривать металл в единый сплав при помощи трения. Кроме этого, в технологии используется алюминиевый сплав, который соединяет конструкцию. Сварку можно применить, например, для строения легкого моста для пешеходов.

Стоит отметить, что пешеходный мост, построенный по такой технике, уже был создан в городе Бор в Нижегородской области.

По мнению ученых, такая сварка абсолютно безвредна для экологии и здоровья человека. Ведь при плавлении не выделяются вредные вещества, а вспышки не ослепляют животных.

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