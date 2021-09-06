Исследователи СПбПУ придумали новый способ сварки для строения мостов

Исследователи СПбПУ придумали новый способ сварки для строения мостов
Алюминий хуже стали по прочности, зато по весу конструкция будет значительно легче стальной. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Деятели науки Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого придумали новый способ сварки, который может сделать мосты еще более прочными.

Об этом сообщает РИА Новости.

Новый метод заключается в том, чтобы сваривать металл в единый сплав при помощи трения. Кроме этого, в технологии используется алюминиевый сплав, который соединяет конструкцию. Сварку можно применить, например, для строения легкого моста для пешеходов.

Стоит отметить, что пешеходный мост, построенный по такой технике, уже был создан в городе Бор в Нижегородской области.

По мнению ученых, такая сварка абсолютно безвредна для экологии и здоровья человека. Ведь при плавлении не выделяются вредные вещества, а вспышки не ослепляют животных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые предложили бороться с лишним весом при помощи перца чили.

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