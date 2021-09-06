ДТП у Финляндского вокзала спровоцировало трамвайную пробку

Вечером 6 сентября в Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая легкового автомобиля.

Дорожный инцидент случился у Финляндского вокзала на улице Комсомола. По словам очевидцев, водитель, находясь за рулем автомобиля Mazda, не пропустил трамвай.

В сети появилось фото с места происшествия. Судя по опубликованным кадрам, машина получила вмятую левую часть с крылом и дверью, а у трамвая пострадала наклейка на корпусе.

В результате аварии образовалась пробка из трамваев и троллейбусов.

«У Финляндского вокзала водитель на Мазде решил не пропускать трамвай, очень плохое решение в его жизни…. Трамвай испортил наклейку на борту от Евро 2020, а Мазда получила вмятую левую часть с крылом и дверью. Ждут ГИБДД. ГЭТ хороший чек выставит…», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

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