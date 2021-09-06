Пластический хирург объяснил, чем опасен сон без одежды

Пластический хирург объяснил, чем опасен сон без одежды
Он призвал не спать голыми хотя бы ради своего партнера. Фото: unsplash

Пластический хирург из США Энтони Юн рассказал, какие негативные последствия несет привычка спать без одежды и нижнего белья.

Врач рассказал об этом в ролике на своей странице в социальной сети TikTok. По словам специалиста, в норме человек выпускает газы до 25 раз в день. Учеными доказано, что одновременно с выпуском газов распыляется небольшое количество фекалий. Юн заявил, что по этой причине нужно ложиться в кровать в нижнем белье или пижаме.

Также врач порекомендовал регулярно менять постельное белье. Кроме того, он призвал не спать голыми хотя бы ради своего партнера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи назвали неожиданный вред от катания на самокатах. Оказывается, безобидное увлечение негативно влияет на ноги. Флеболог отметил, что в последнее время у молодежи все чаще диагностирую болезни вен – средний возраст пациента от 30 до 35 лет.

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