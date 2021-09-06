Пластический хирург объяснил, чем опасен сон без одежды

Он призвал не спать голыми хотя бы ради своего партнера. Фото: unsplash

Он призвал не спать голыми хотя бы ради своего партнера. Фото: unsplash

Пластический хирург из США Энтони Юн рассказал, какие негативные последствия несет привычка спать без одежды и нижнего белья.

Врач рассказал об этом в ролике на своей странице в социальной сети TikTok. По словам специалиста, в норме человек выпускает газы до 25 раз в день. Учеными доказано, что одновременно с выпуском газов распыляется небольшое количество фекалий. Юн заявил, что по этой причине нужно ложиться в кровать в нижнем белье или пижаме.

Также врач порекомендовал регулярно менять постельное белье. Кроме того, он призвал не спать голыми хотя бы ради своего партнера.

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