Диетолог раскрыла пользу лука

Диетолог Наталья Нефедова рассказала о пользе лука.

Так, он содержит витамины и минералы, клетчатку и множество других полезных веществ. Благодаря своему особому составу он может подавлять воспалительные процессы в организме и укреплять иммунитет. Также вкус лука может понизить потребление соли. Об этом сообщает Sputnik.

Врач порекомендовала есть овощ регулярно, для профилактики. Она отметила, что лук полезен людям с болезнями сердца, раком, диабетом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские диетологи рассказали о простых способах быстрее засыпать и крепче спать. Диетолог Дженна Горхэм посоветовала для крепкого сна не пропускать завтрак. Она порекомендовала употреблять с утра пищу с низким содержанием сахара и большим количеством клетчатки, белков и жиров и не злоупотреблять алкоголем.