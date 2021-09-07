Диетолог раскрыла пользу лука

Диетолог раскрыла пользу лука
Также вкус лука может понизить потребление соли. Фото: pixabay

Диетолог Наталья Нефедова рассказала о пользе лука.

Так, он содержит витамины и минералы, клетчатку и множество других полезных веществ. Благодаря своему особому составу он может подавлять воспалительные процессы в организме и укреплять иммунитет. Также вкус лука может понизить потребление соли. Об этом сообщает Sputnik.

Врач порекомендовала есть овощ регулярно, для профилактики. Она отметила, что лук полезен людям с болезнями сердца, раком, диабетом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские диетологи рассказали о простых способах быстрее засыпать и крепче спать. Диетолог Дженна Горхэм посоветовала для крепкого сна не пропускать завтрак. Она порекомендовала употреблять с утра пищу с низким содержанием сахара и большим количеством клетчатки, белков и жиров и не злоупотреблять алкоголем.

дитолог еда здоровье лук мнение эксперта


 

Новости партнеров
В Петербурге на треть выросла преступность среди иностранных граждан
В Петербурге на треть выросла преступность среди иностранных граждан
Попытавшихся убежать от 1 сентября петербургских школьниц поймали на границе с Финляндией
Попытавшихся убежать от 1 сентября петербургских школьниц поймали на границе с Финляндией
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог раскрыла пользу лука
Росприроднадзор ограничит производство холодильников из-за введения новых квот
Каршеринг сбил велосипедиста на Гарькавого
Из пожара на проспекте Славы эвакуировали мужчину
В Приморском районе сгорел микроавтобус
Пользователям «Госуслуг» откроют доступ к электронной медкарте
В ФМБА оценили возможность искусственного создания COVID-19
Доктор Мясников назвал вызывающий рак кишечника продукт