Новое лекарство и неожиданное свойство глистов: COVID-19 в России и мире

Каждый день коронавирусом по-прежнему заболевают тысячи человек. Всемирная организация здравоохранения считает, что мир вышел на плато по заболеваемости. Правда, появилась новая угроза – «мю»-штамм. В некоторых странах всерьез опасаются новой мутации, но до России она пока не добралась.

По данным университета Джона Хопкинса, за последние сутки в мире подтвердили более 806 тысяч случаев заболевания. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 221 873 412 человек, скончались от вируса 4 585 547 человек.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мир выходит на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове. Она уточнила: заболеваемость коронавирусом, хоть и стабилизировалась, все равно находится на достаточно высоком уровне. Каждую неделю в мире подтверждают около 4,5 миллиона новых случаев. При этом она также добавила: упомянутые цифры – заниженная оценка числа случаев инфицирования.

Кроме того, в некоторых странах угрозу видят в новом «мю»-штамме. Сейчас эта мутация встречается в 46 государствах. Штамм, правда, широкого распространения за пределами Южной Америки пока не получил. В России также не выявили «мю»-штамм.

Напомним, что новую мутацию впервые зарегистрировали в Колумбии.

Ученые, тем временем, продолжают работать над лекарством от коронавируса. Российские ученые разработали препарат «МИР-19» — это ингаляционный препарат, который вдыхается с помощью ингалятора через маску. Первую фазу клинических испытаний завершили несколько месяцев назад. Исследование подтвердило, что лекарство безопасно и хорошо переносится.

Исследователи выявили и нестандартный способ, который позволяет легче переносить COVID-19. Оказалось, что пациенты с глистами или другими кишечными паразитами переносят коронавирус не так тяжело, как другие. Специалисты считают, что это связано со способностью гельминтов изменять иммунный ответ, что дает возможность организму избежать цитокинового шторма.

В России также работают над прибором, который быстро распознает коронавирус. Новый аппарат делает это за 27 минут. Он обладает высокой точность определения наличия болезни. В основе его работы лежит метод изотермической амплификации.