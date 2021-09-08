Систему распознавания лиц хотят ввести в московских школах в 2022 году

Систему распознавания лиц хотят ввести в московских школах в 2022 году
Это нововведение направлено на повышение безопасности школьников и преподавателей на территории школ столицы. Фото: pixabay.com

В Москве уже в следующем году хотят запустить в школах систему распознавания лиц. Об этом заявил глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Школьников и учителей будут пускать внутрь только после прохождения процедуры подтверждения биометрических данных. Это нововведение направлено на повышение безопасности школьников и преподавателей на территории школ столицы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вопрос внедрения системы распознавания лиц в образовательных учреждениях поднимался весной на одном из заседаний Совбеза после нападения на гимназию в Казани, когда погибли девять человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии, поместили в одиночную камеру в городском СИЗО под круглосуточное видеонаблюдение.

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Систему распознавания лиц хотят ввести в московских школах в 2022 году
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