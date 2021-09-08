Систему распознавания лиц хотят ввести в московских школах в 2022 году

В Москве уже в следующем году хотят запустить в школах систему распознавания лиц. Об этом заявил глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Школьников и учителей будут пускать внутрь только после прохождения процедуры подтверждения биометрических данных. Это нововведение направлено на повышение безопасности школьников и преподавателей на территории школ столицы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Вопрос внедрения системы распознавания лиц в образовательных учреждениях поднимался весной на одном из заседаний Совбеза после нападения на гимназию в Казани, когда погибли девять человек.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии, поместили в одиночную камеру в городском СИЗО под круглосуточное видеонаблюдение.