Систему распознавания лиц хотят ввести в московских школах в 2022 году

В Москве уже в следующем году хотят запустить в школах систему распознавания лиц. Об этом заявил глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Школьников и учителей будут пускать внутрь только после прохождения процедуры подтверждения биометрических данных. Это нововведение направлено на повышение безопасности школьников и преподавателей на территории школ столицы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».