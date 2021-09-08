Канделаки отреагировала на трагическую гибель главы МЧС Зиничева

Канделаки отреагировала на трагическую гибель главы МЧС Зиничева
Телеведущая Тина Канделаки обратила внимание на то, что такими людьми нужно гордиться. Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Замгендиректора холдинга «Газпром-медиа» и телеведущая Тина Канделаки прокомментировала героическую смерть главы МЧС Евгения Зиничева.

Она отметила, что Зиничев был настоящем мужчиной и офицером. Канделаки обратила внимание на то, что такими людьми нужно гордиться. По словам телеведущей, Зиничев не мог поступить иначе. Он мгновенно отреагировал на поскользнувшегося и полетевшего вниз оператора — известного кинорежиссера Александра Мельника. Об этом Канделаки сообщила в своем Телеграм-канале.

Она отметила, что глава МЧС сделал то, что спасателей делают по всей стране, — ринулся спасать человеческую жизнь. Это настоящая героическая смерть, отметила телеведущая.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня стало известно, что глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника.

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