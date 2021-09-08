Глава МЧС погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника

У режиссера Александра Мельника остались жена и трое детей. Фото: МЧС РФ

У режиссера Александра Мельника остались жена и трое детей. Фото: МЧС РФ

Сегодня, восьмого сентября, стало известно, что глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника.

Александр Мельник — известный российский режиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России. Многие годы он сотрудничал с МЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Мельник стал режиссером фильмов «Новая земля» (2008 год) и «Территория» 2015. У него остались жена и трое детей.

Зиничев поехал в Дудинку, там проходили учения МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от ЧС.

Министр погиб героически. Он спасал жизнь поскользнувшегося человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный редактор канала RT Маргарита Симоньян прокомментировала трагическую смерть главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом российская журналистка написала у себя в телеграмм-канале.