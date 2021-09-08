В Колпинском районе сгорели две деревянные постройки

Очередной пожар произошел в Колпинском районе.

Об этом стало известно, сегодня, восьмого сентября. В половине четвертого поступила информация о пожаре по адресу: левый берег реки Ижоры, дом 50. Там сгорели две небольшие деревянные постройки. Об этом сообщил ГУ МЧС РФ по Петербургу.

В четыре часа дня огонь локализировали. В пожаре никто не пострадал. В тушении огня участвовали: две спецмашины и девять спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленобласти во вторник днем потушили пожар в многоквартирном доме. Потребовалась эвакуация жильцов. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС. Квартирный пожар произошел в квартире дома на улице Военный городок. Очевидцы вызвали экстренные службы в 15:23. К месту происшествия направили дежурные смены 103 и 106 пожарных частей