В ВОЗ обеспокоены качеством медицинской помощи во всем мире

В ВОЗ обеспокоены качеством медицинской помощи во всем мире
Ошибки могут возникать при оказании медпомощи не только в больницах, но и помощи на дому. Фото: unsplash

Медицинская помощь хорошего уровня может стать одной из лидирующих причин смерти людей. Об этом заявила сотрудница Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

В ВОЗ уверены, что небезопасная медпомощь может войти в топ-10 основных причин смерти, однако для оценки нужна информационная система. Об этом сообщает ТАСС.

Ошибки могут возникать при оказании медпомощи не только в больницах, но и помощи на дому. Также это ошибки в диагностике и при назначении медицинских препаратов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Петербурге за минувшие сутки скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.Об этом стало известно в среду, 8 сентября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», общее число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 20 877 человек.

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