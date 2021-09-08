В Петербурге скончались еще 37 человек с COVID

В Петербурге скончались еще 37 человек с COVID
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в среду, 8 сентября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», общее число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 20 877 человек.

Отмечается, что за последние сутки Петербург поднялся на первое место в России по числу зараженных. В городе выявлено 1 430 инфицированных. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 586 019.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство пациентов в больницах с диагностированным коронавирусом не вакцинированы.

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