Петербуржцам рассказали, сколько ремонтов ограничат проезд по КАД до конца сезона

С сегодняшнего дня по 14 сентября в ночное время в Токсовском тоннеле перекроют полосы по одной полосе с той и с другой стороны. Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня по 14 сентября в ночное время в Токсовском тоннеле перекроют полосы по одной полосе с той и с другой стороны. Фото: pixabay.com

Сотрудник ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ольга Черухина рассказала о ситуации с дорожными работами на КАДе.

Черухина обратила внимание на то, что число дорожных работ в этом сезоне никак не отличается от их обычного количества в прошлые годы. Она отметила, что любой ремонт дороги согласуется и проводится по необходимости. Об этом сообщает «Санкт-Петербург».

Сейчас на КАД трудятся на нескольких участках — от Шафировского до Мурманского шоссе по внутреннему кольцу, от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта по внешнему кольцу. На участке от проспекта Обуховской Обороны до Софийской улицы до конца месяца планируется закончить смену гидроизоляции.

Черухина отметила, что будет ряд работ до конца ноября. С сегодняшнего дня по 14 сентября в ночное время в Токсовском тоннеле перекроют полосы по одной полосе с той и с другой стороны.

В общем, основной объем работ по КАД на этот сезон завершили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для пешеходов закрыли часть Невского, пока там возлагали цветы в память блокады чиновники.