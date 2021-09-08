Для пешеходов закрыли часть Невского, пока там возлагали цветы в память блокады чиновники

Для пешеходов закрыли часть Невского, пока там возлагали цветы в память блокады чиновники
Прохожих просили перейти на другую сторону Невского. Фото: Gazeta.SPb

В среду, 8 сентября, в Петербурге по ежегодной традиции отмечается День памяти жертв блокады Ленинграда. В этот раз церемония возложения цветов к мемориалу на Невском проспекте вызвала «пробку» из пешеходов — мероприятие чиновников закрыло проход простым гражданам.

В памятной акции возле дома №14 по Невскому проспекту, где висит мемориальная доска «Героизму и мужеству ленинградцев», принимали участие несколько десятков человек. Среди них — чиновники, ветераны и юнармейцы. Мероприятие проходило с 9:30 до 10:00 — и в это время на углу Невского проспекта и Большой Морской улицы поставили полицейский патруль.

Фото: Gazeta.SPb
Фото: Gazeta.SPb
Фото: Gazeta.SPb
Фото: Gazeta.SPb

Стражи порядка не разрешали пешеходам проходить мимо места проведения акции и просили пользоваться другой стороной улицы. Известно, что организатором возложения цветов является администрация Центрального района — там отмечают, что это стандартные меры безопасности при любом массовом мероприятии.

Церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» 8 сентября. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» 8 сентября. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» 8 сентября. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» 8 сентября. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

«Там ограниченное количество участников» — отмечают полицейские. Присутствовать могут только те, кто внесен в списки. По окончании акции движение на Невском восстановилось.

Отметим, что меры предосторожности соблюдаются по-разному: часть тротуара перекрыли для пешеходов, однако, как рассказывает корреспондент Gazeta.SPb, в защитной маске были лишь двое полицейских и пенсионерка. Остается надеяться, что остальные участники прошли полный курс вакцинации.

Церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» 8 сентября. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» 8 сентября. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» 8 сентября. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» 8 сентября. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» 8 сентября. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
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