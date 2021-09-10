МЧС завершило работы на месте взрыва в Ногинске

Разбор завалов после взырва в Ногинске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

Разбор завалов после взырва в Ногинске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

Спасатели операцию на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске. Работы велись в круглосуточном режиме.

На разборе завалов работали кинологи, психологи, а также привлекался мобильный диагностический комплекс «Струна» для анализа повреждений здания.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, итоговое число жертв трагедии составило 7 человек, ещё 22 человека пострадали.

В результате ЧС произошло обрушение перекрытий с четвертого по первый этаж, а также частичное разрушение пятого. Всего из 72 квартир в доме повреждено 17, семь из них разрушены полностью.

Напомним, в подмосковном Ногинске 8 сентября прогремел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился из-за утечки газа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что взрыв газа в Ногинске убил инструктора Центра подготовки космонавтов.