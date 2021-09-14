Три выходных после вакцинации и карантин Путина: главное о COVID-19 за сутки

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает распространяться по миру, принося с собой новые сложности и ограничения. За последние сутки только в России выявили более 18 тысяч новых случаев заражения, а в мире число ковиж-положительных людей достигло 225 млн 538 тыс. 879 человек.

Самая тяжелая ситуация с COVID-19 сегодня складывается в США, где число заражений приближается к 42 млн человек. На втором месте Индия (33 млн зараженных), а затем Бразилия (21 млн). Россия занимает пятое место (7 млн заражений и 193 тысячи смертей).

Наиболее сложным время пандемии, безусловно, стало для врачей и медработников. В связи с этим в Ленобласти инициативная группа предложила увеличить длительность оплачиваемого отпуска медикам, работающим с ковид-пациентами. Сторонники этого проекта отмечают, что дополнительных выплат недостаточно, ведь «никакие деньги не смогут компенсировать здоровье и остановить выгорание, вызванное продолжительным стрессом».

Пандемия затронула и верхние круги правительства: президент России Владимир Путин заявил, что уходит на самоизоляцию в связи с возросшим числом случаев заражения коронавирусом среди людей, контактирующих с сотрудниками Кремля, Администрации президента и непосредственно главой государства.

Минимизировать скорость распространения пандемии по-прежнему можно только с помощью соблюдения антиковидных правил и активной вакцинации населения. В Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив предлагаю пойти навстречу простым гражданам, предоставив три дня оплачиваемых выходных после прививки. Соответствующее письмо направлено на имя министра труда Антона Котякова.

К сожалению, многие жители России стараются избежать вакцинации и даже покупают поддельные сертификаты. Согласно опросу SuperJob, 32% россиян не осуждают сограждан, которые приобрели такой документ. Правда, большинство (41%) все же осуждают нарушение закона.

От коронавируса по-прежнему страдает ивент-отрасль: мероприятия самых разных масштабов откладываются на длительные сроки. К примеру, недавно решение о переносе события приняли российские организаторы известного фестиваля комиксов Comic Con. Мероприятие должно было состояться в октябре 2021 года, но пандемия, увы, нарушила эти планы.

Эпидемиологическая ситуация действительно не позволяет расслабиться. В одном только Петербурге на данный момент занято более 70% коек, предназначенных для коронавирусных пациентов — 3,7 из 5,1 тысячи. Коэффициент распространения COVID-19 вырос до 1,34 при норме в единицу.

Однако хочется верить, что мир постепенно оправляется от первого шока, вызванного скачками заболеваемости, ограничениями и другими «побочными эффектами» пандемии. В частности, страны постепенно открывают границы и возвращают людям возможность путешествовать и беспрепятственно перемещаться по миру. Так, 13 сентября Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Испанией и еще тремя странами — Ираком, Кенией и Словакией.