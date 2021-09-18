Эксперт: рост заболеваемости COVID-19 продолжится из-за циркуляции вируса среди детей

Подъем заболеваемости ковида среди жителей России продолжится осенью, потому что вирус будет циркулировать среди детей в школах. Они будут приносить ковид в семьи, заявил ученый Андрей Исаев.

Он уверен, в такой ковидситуации очень важно внимательно относиться к здоровью. Так если человек плохо себя чувствует, то это повод бить тревогу, останавливать рабочий процесс, чтобы не заразить других работников или близких. Об этом сообщает ТАСС.

Инфекционное заболевание — это не шутка, отмечает Исаев. Первое, что нужно делать в случае появления подозрительных симптомов — изолироваться. И второе — мониторить свое состояние, сдавать анализы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что опасно ли проходить ревакцинацию от ковида ранее, чем через шесть месяцев после первой вакцинации, и в каком случае это может быть необходимо.