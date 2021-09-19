Актриса Ирина Горбачева впервые показала свадебные фото

Актриса Ирина Горбачева впервые показала свадебные фото
Свадьба Ирины Горбачевой и Антона Савлепова. Фото: скриншот "Вечерний Ургант"

Актриса Ирина Горбачева и ее супруг музыкант Антон Савлепов стали гостями шоу «Вечерний Ургант». Поклонники звезд впервые смогли увидеть фото с их свадьбы.

Музыкант рассказал в ходе программы, что сделал предложение возлюбленной в ходе разговора по видеосвязи. Позднее руку и сердце Ирине предложили при живой музыке, с кольцом и на преклоненном колене.

Свадьбу звезды сыграли в марте на даче, пригласив близких друзей и родственников. Супруги также признались, что пока что не спешат заводить детей, так как у самих еще множество творческих амбиций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала подробности свадьбы рэпера Моргенштерна и его 21-летней возлюбленной. Напоминаем, что Дилара сама сделала предложение рэперу, он ответил «да».

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