В Петербурге отреставрируют первую советскую атомную подводную лодку

В Петербурге отреставрируют первую советскую атомную подводную лодку
Подлодка проделала долгий путь, чтобы прибыть в Петербург. Фото: скриншот Instagram

Судно уже доставили в город.

В Санкт-Петербург сегодня, 21 сентября, прибыла первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол». Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Известно, что судно планируют отреставрировать на «Северной верфи», после чего оно окажется в Кронштадте в Музее военно-морской славы. «Ленинский комсомол» станет центральным экспонатом музея, который откроется в 2023 году.

Подлодка проделала долгий путь, чтобы прибыть в Петербург. Фото: скриншот Instagram

Напоминаем, что К-3 «Ленинский комсомол» — первая советская и третья в мире атомная подводная лодка, головной корабль проекта 627 «Кит».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Остров фортом» открылась историческая площадка. Ожидается, что к 2024 году парк будет полностью готов и посетители смогут побывать внутри фортов «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый».

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