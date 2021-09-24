Больше половины россиян признались, что не высыпаются

Больше половины россиян признались, что не высыпаются
Никогда не страдали от бессонницы 27% респондентов. Фото: pixabay

Большинство россиян (60%) чувствуют себя выспавшимися после восьмичасового сна. Опрос провел «Рамблер», опрошены почти 300 тысяч человек.

Девяти- или десятичасовой сон нужен 19% опрошенным, пять-шесть часов достаточно 18% респондентов, трех-четырех часов сна хватает трем процентам участникам исследования. На недосып пожаловались 45% опрошенных, а 34% отметили, что имеют такие проблемы изредка. Хорошо и крепко спят 21% респондентов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Симптомы бессонницы периодически наблюдают у себя 73% участников опроса. По 25% из них борются с проявлениями с помощью выполнения личных дел, пока «глаза сами не закроются», 17% принимают снотворное. Никогда не страдали от бессонницы 27% респондентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психолог Ольга Котова рассказала, как избежать депрессии осенью.

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