Знарка назначили на пост главного тренера сборной России по хоккею

Знарка назначили на пост главного тренера сборной России по хоккею
Олег Знарок. Фото: ХК СКА

Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею.

Ранее эту должность занимал Валерий Брагин. Теперь же он станет консультантом Знарка.

ТАСС передает слова Владислава Третьяка о том, что Знарок является авторитетной фигурой у игроков НХЛ. Поэтому есть надежда, что новый тренер сможет сплотить команду. Его сильные стороны — это харизма и внутренний стержень.

Напомним, что Олег Знарок уже возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Тогда команда стала чемпионом мира-2014 и олимпийскими чемпионом-2018. Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что хоккейный матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Салаватом Юлаевым» завершился поражением петербургской команды.

владислав третьяк главный тренер олег знарок хоккей


 

Новости партнеров
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Умер актер сериалов
Умер актер сериалов "Нюхач" и "Склифосовский" Шухрат Иргашев
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Знарка назначили на пост главного тренера сборной России по хоккею
В Петербурге власти заметили, что самокатчики стали ответственнее
В Комитете по транспорту прокомментировали «незаконную» эвакуацию ...
В Дагестане ливни размыли дороги и обесточили дома
Андрей Радин стал гендиректором радиостанции «Эхо Петербурга»
В Петербурге неизвестные в масках и с оружием украли из банка 2 млн рублей
ФК «Барселона» пытается заполучить нового тренера вместо голландца Кумана
Во Флориде за неуплату налогов арестован россиянин Марк Джитвэй