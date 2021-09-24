Знарка назначили на пост главного тренера сборной России по хоккею

Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею.

Ранее эту должность занимал Валерий Брагин. Теперь же он станет консультантом Знарка.

ТАСС передает слова Владислава Третьяка о том, что Знарок является авторитетной фигурой у игроков НХЛ. Поэтому есть надежда, что новый тренер сможет сплотить команду. Его сильные стороны — это харизма и внутренний стержень.

Напомним, что Олег Знарок уже возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Тогда команда стала чемпионом мира-2014 и олимпийскими чемпионом-2018. Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что хоккейный матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Салаватом Юлаевым» завершился поражением петербургской команды.