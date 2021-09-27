Путин назвал главных врагов России

Путин назвал главных врагов России
Путин назвал главных врагов России. Фото: кадр из интервью на телеканале "Россия24". Фото: Россия 24

Президент считает, что властям пока рано говорить о достижении всех целей.

Президент России Владимир Путин перечислил главных врагов страны. Об этом сегодня, 27 сентября, пишут РИА Новости.

Он отметил, что у властей еще достаточно работы, ведь некоторые проблемы до сих пор не решены. Враг, как выразился политик, все еще не побеждён.

«Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры»,

— перечислил Путин главных врагов.

Президент подчеркнул, что задача правительства – сделать все для повышения качества жизни граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков считает, что в России должен быть лишь один президент. Так он прокомментировал внесенный в Государственную Думу законопроект, согласно которому все губернаторы должны именоваться главами регионов.

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