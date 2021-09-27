Песков: в России должен быть лишь один президент

Песков заявил, что Путин с пониманием относится к специфике регионов, где глава субъекта имеет статус президента. Фото: kremlin.ru

Песков заявил, что Путин с пониманием относится к специфике регионов, где глава субъекта имеет статус президента. Фото: kremlin.ru

В России должна существовать только одна должность президента. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект, согласно которому все губернаторы должны именоваться главами регионов. По словам Пескова, на данный момент только в Татарстане должность руководителя субъекта называется «президент».

Как сообщили «РИА Новости», представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин с пониманием относится к специфике некоторых регионов. В частности, речь идет о Татарстане.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин раскрыл причину недоверия к электронному голосованию.