Песков: в России должен быть лишь один президент

В России должна существовать только одна должность президента. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект, согласно которому все губернаторы должны именоваться главами регионов. По словам Пескова, на данный момент только в Татарстане должность руководителя субъекта называется «президент».
Как сообщили «РИА Новости», представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин с пониманием относится к специфике некоторых регионов. В частности, речь идет о Татарстане.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин раскрыл причину недоверия к электронному голосованию.