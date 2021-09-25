Путин раскрыл причину недоверия к электронному голосованию

Путин раскрыл причину недоверия к электронному голосованию
Президент России Владимир Путин прокомментировал электронное голосование. Фото: kremlin.ru

Электронное голосование является удобным способом отдать голос. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Он выразил уверенность на встрече с руководителями думских партий, что сомнения в результатах онлайн голосования безосновательны.

Как сообщил ТАСС, глава государств подчеркнул, что технический прогресс остановить невозможно. И добавил, что сомнения в электронном голосовании возникли не из-за качества проведения процедуры, а из-за того, что кому-то не понравились его результаты.

Напомним, что в этом году выборы проходили в три дня, — с 17 по 19 сентября, — из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава ЦИК Памфилова раскритиковала выборы в Петербурге.

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