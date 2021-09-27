«Стареет», «очень любит природу» и вселяет страх Байдену: иностранцы реагируют на фото с отдыха Путина в Сибири

&#171;Стареет&#187;, &#171;очень любит природу&#187; и вселяет страх Байдену: иностранцы реагируют на фото с отдыха Путина в Сибири
Владимир Путин на отдыхе в Сибири. Фото: сайт Президента России

В воскресенье, 26 сентября, Кремль опубликовал фотографии президента Владимира Путина из отпуска в Сибири. Снимки активно комментируют не только в России, но и за рубежом: иностранцы шутят и восхищаются Путиным.

Например, читатели таблоида Daily Mail отметили, что на снимках с отдыха российский лидер похож на «австралийских золотоискателей». Комментаторы подчеркивают мужественность Путина. «Так и должен выглядеть сильный лидер», «Мужчина, который контролирует границы своей страны», — восхищаются иностранцы.

Владимир Путин на отдыхе в Сибири. Фото: сайт Президента России

В то же время американцы отпускают ироничные замечания относительно президента США Джо Байдена, сравнивая его с главой РФ. «Байден не может даже по лестнице подняться, не спотыкаясь», — пишут интернет-пользователи.

Владимир Путин на отдыхе в Сибири. Фото: сайт Президента России

Отреагировали на публикацию Кремля и в Китае. В комментариях местных СМИ жители Поднебесной не сдерживают своих эмоций: «Столько работы, а находит время на рыбалку!», «По сравнению с другими лидерами вообще нет конкуренции. Имидж лидера создает образ сильной страны!», «Величайший человек в мире!», «Путин, кажется, умеет делать все, он только в космосе не был», «Даже рыбалка Путина вселяет Байдену страх…».

Владимир Путин на отдыхе в Сибири. Фото: сайт Президента России

В Польше интернет-пользователи оказались более суровыми: «Папаша Путин стареет», «Что-то маловата рыбка на крючке для такого лидера». Западные комментаторы отметили не только внешний вид российского президента, но и особенности местной природы: «Красивая у вас страна, россияне, не загрязненная западными отходами цивилизации».

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