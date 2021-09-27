Песков рассказал, что Путину нравится идея сменяемости власти

Песков рассказал по сменяемость власти в России. Фото: http://kremlin.ru/

Песков рассказал по сменяемость власти в России. Фото: http://kremlin.ru/

При этом президент не хочет, чтобы идея становилась навязчивой и мешала работе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин является сторонником идеи сменяемости власти, но с одним небольшим «но». Об этом сегодня, 27 сентября, пишет ТАСС.

Политик полагает, что плохо, когда идея становится навязчивой и начинает мешать работе. Песков отметил, что по поводу возможности избираться несколько раз на пост губернатора «нет единой позиции».

«Все хорошо в меру, и по большинству вопросов президент является сторонником такого сбалансированного подхода»,

— пояснил представитель Кремля.

Также Песков добавил, что президент в стране должен быть один, но нужно также учитывать специфику разных регионов России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин назвал главных врагов России. Президент считает, что властям пока рано говорить о достижении всех целей.