Песков рассказал, что Путину нравится идея сменяемости власти

При этом президент не хочет, чтобы идея становилась навязчивой и мешала работе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин является сторонником идеи сменяемости власти, но с одним небольшим «но». Об этом сегодня, 27 сентября, пишет ТАСС.
Политик полагает, что плохо, когда идея становится навязчивой и начинает мешать работе. Песков отметил, что по поводу возможности избираться несколько раз на пост губернатора «нет единой позиции».
«Все хорошо в меру, и по большинству вопросов президент является сторонником такого сбалансированного подхода»,
— пояснил представитель Кремля.
Также Песков добавил, что президент в стране должен быть один, но нужно также учитывать специфику разных регионов России.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин назвал главных врагов России. Президент считает, что властям пока рано говорить о достижении всех целей.