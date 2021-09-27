Байден ревакцинировался от коронавируса

Президент Соединенных Штатах Джо Байден сделал третью прививку от ковида, став одним из первых ревакцинировавшихся жителей США.

На прошлой неделе медицинские власти страны одобрили третью дозу вакцины Pfizer для людей старше 65 лет и представителей разнообразных групп риска менее преклонного возраста.

«Я знаю, что мне столько не дашь, но я уже старше 65-ти… Поэтому сегодня я получаю свою бустерную дозу», — сказал Байден.

Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов считает, что ковид сильно вредит здоровью россиян.