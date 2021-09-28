Петербурженку, которая сажала на цепь и морила голодом детей, лишат родительских прав

В аппарате детского омбудсмена Анны Митяниной рассказали о судьбе троих детей, мать которых издевалась над ними: избивала, сажала на цепь и морила голодом. Женщину намерены лишить родительских прав.

По информации представителей Митяниной, 8-летний мальчик и полуторагодовалая девочка скоро окажутся в Центре содействия семейному воспитанию, а их 6-летняя сестра пока задержится в больнице — у малышки выявили сахарный диабет.

Известно, что у старшего ребенка, оказавшегося в больнице со следами побоев, нет проблем с социализацией, питанием и сном, но недавно у мальчика поднялась температура, поэтому до конца недели ребенок останется под присмотром врачей. После выписки он воссоединится с младшей сестрой, которая уже находится в приемном отделении дома ребенка. У девочки проблем с речью, а в остальном она в порядке.

Уполномоченный по правам ребенка отмечает, что дети будут жить в одной группе, разлучать их не собираются. Правда, 6-летней девочке с диабетом потребуется длительный период лечения — отпускать её из больницы сейчас опасно.

Параллельно с этим в центре содействия семейному воспитанию собирают документы для подачи иска о лишении матери малышей родительских прав.

Напомним, что 30-летняя жительница проспекта Энергетиков морила детей голодом и запрещала пользоваться холодильником, сажая на цепь за провинности. Старший сын рассказал об этом своей учительнице. Представители органов опеки, придя с проверкой, обнаружили в однокомнатной квартире троих детей, двоих взрослых (мать и бабушку), а также шестерых кошек, трех собак, рыбок и попугая.

Сейчас петербурженка находится под арестом — ей вменяют истязание несовершеннолетних (ст. 117 УК РФ).