Вирусолог раскритиковал обязательную вакцинацию детей от коронавируса

Вирусолог раскритиковал обязательную вакцинацию детей от коронавируса
Вирусолог отрицательно относится к обязательной вакцинации детей, поскольку они болеют либо в легкой, либо в бессимптомной форме. Фото: pixabay

Академик РАМН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев раскритиковал инициативу ввести в Росси обязательную вакцинацию детей от коронавируса.

С таким предложением выступил внештатный педиатр Минздрава РФ Александр Баранов. По его мнению, в стране нужно сделать обязательной вакцинацию детей, когда выйдет специальный препарат.

Зверев заявил в эфире Общественной службы новостей, что отрицательно относится к обязательной вакцинации детей, поскольку они болеют либо в легкой, либо в бессимптомной форме. Смертельные случаи, как правило, бывают среди детей с тяжелыми хроническими заболеваниями.

«Аргумент, что дети являются основным носителем заболевания и передают взрослым, не совсем правильный. Если мы ставим цель иммунизировать 90% взрослого населения, то кому дети все это будут передавать», — считает вирусолог.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач заявила, что в России недостаточно привитых от COVID-19 для спокойной осени.

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