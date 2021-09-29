Гандболист из Бокситогорска ставил ставки на собственные матчи

Спортсмена решили дисквалифицировать на пять лет.

Федерация гандбола России приняла решение о дисквалификации спортсмена из Бокситогорска Максима Найдунова, а также еще семи игроков молодежной сборной. Их уличили в манипуляция со ставками, о чем сегодня, 29 сентября пишет РИА Новости.

Пока что спортсмены просто дисквалифицированы, но вполне возможно, что им предстоит представить перед судом. Делом уже заинтересовалась полиция – парням может грозить лишение свободы сроком до семи лет.

В ходе расследования выяснилось, что игроки делали ставки и обеспечивали необходимый результат на площадке. Как итог: сборная страны заняла на чемпионате Европы 15-е место.

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