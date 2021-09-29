Гандболист из Бокситогорска ставил ставки на собственные матчи

Гандболист из Бокситогорска ставил ставки на собственные матчи
Найдунов дисквалифицирован. Фото: rushandball.ru

Спортсмена решили дисквалифицировать на пять лет.

Федерация гандбола России приняла решение о дисквалификации спортсмена из Бокситогорска Максима Найдунова, а также еще семи игроков молодежной сборной. Их уличили в манипуляция со ставками, о чем сегодня, 29 сентября пишет РИА Новости.

Пока что спортсмены просто дисквалифицированы, но вполне возможно, что им предстоит представить перед судом. Делом уже заинтересовалась полиция – парням может грозить лишение свободы сроком до семи лет.

В ходе расследования выяснилось, что игроки делали ставки и обеспечивали необходимый результат на площадке. Как итог: сборная страны заняла на чемпионате Европы 15-е место.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что взявший золото на Олимпиаде пловец Рылов ответил на обвинения в допинге.

Бокситогорск гандбол дисквалификация новости СПб


 

Новости партнеров
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире:
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире: "мачо на охоте"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гандболист из Бокситогорска ставил ставки на собственные матчи
Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи
Стало известно о смерти артистки балета Мариинского театра Нины Сахновской
На набережной Кутузова подвал, наполненный мусором, тушили десять спасателей
Под Выборгом у черного копателя оторвало пальцы рук после взрыва
В Словении после вакцины Johnson&Johnson умерла девушка
Спасатели потушили полыхающий балкон на Изборской
В Ленобласти парень убил мужчину, который якобы домогался до его юной девушки