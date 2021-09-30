Немецкий политолог заявил, что любой новый канцлер ФРГ поддержит «Северный поток – 2»

Немецкий политолог заявил, что любой новый канцлер ФРГ поддержит «Северный поток – 2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Немецкий политолог, эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер заявил, что проект газопровода «Северный поток – 2» уже поздно останавливать.

По его словам, любой новый канцлер ФРГ все равно поддержит его, сообщает газета «Известия».

Накануне президент компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что возведение газопровода «Северный поток – 2» полностью закончено.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

Германия северный поток - 2 ФРГ


 

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