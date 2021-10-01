Рекорды смертности и «русский» штамм: COVID-19 в России и мире к 1 октября

В России третьи сутки коронавирус не дает покоя. В стране с ужасом наблюдают, как COVID-19 ставит рекорды, рекорды по смертности от болезни. По информации оперативного штаба, 28 сентября скончались 852 россиянина, 29 числа на пять человек больше — 857, а вчера, 30 сентября, жертвами коронавируса стали уже 867 пациентов.

Роспотребнадзор также «обрадовал» новостями. В ведомстве заявили о распространении «русского» штамма ковида в России и в мире. По мнению ученых, штамм обнаруженный в конце зимы 2021 года, имеет повышенную заразность.

Единственным способом побороть разного рода штаммы, не заразиться коронавирусом вовсе или же перенести болезнь в легкой форме является вакцинация. В Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора уверены, что эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 90%. После прививки данным препаратом, которым привились уже более миллиона россиян, подхватить COVID «посчастливилось» менее 1% граждан.

На сегодняшний день известно уже о 233,2 миллионов человек, кто узнал, что такое коронавирус. По информации университета Джона Хопкинса, за вчерашний день в мире заразились порядка 500 тыс. человек. Хуже всего обстоят дела в Америке, там болезнь подхватили 43,3 млн граждан. Немногим лучше коронавирус ведет себя в Индии, там заболевших 33,7 миллионов, почти полмиллиона жителей страны стали жертвами безжалостного вируса.

Уже более полутора лет ученые разных стран пытаются противостоять COVID-19. Кроме того, вирус поражает не только людей, но и животных. Финляндия, например, собирается провести вакцинацию норок от коронавируса. Финская пушная промышленность станет первым европейским оператором, который будет проводить вакцинацию животных от коронавируса.

Последствия коронавируса трудно переоценить как в России, так и в мире. Неудачи пришли и в «Роскосмос». В государственной корпорации объяснили, что ряд программ в 2020 году был не выполнен из-за коронавируса и санкций. 8 мероприятий, запланированных в прошлом году, так и не были осуществлены.