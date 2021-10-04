Происшествия за выходные в Петербурге и Ленобласти: женщина в метро осталась без ног, в лесу — без глаз

Выходные в Петербурге и Ленобласти выдались нелегкими: в Колтушском районе нашли обезображенный труп, на «Площади Восстания» попавшая под поезд пассажирка лишилась ног, в Красном Селе сорвался лифт с подростками, а в Буграх 21-летний студент Горного зарезал своих мать и сестру.

В самом центре Петербурга 2 октября «скорая» мчалась на помощь женщине, упавшей на рельсы на станции «Площадь Восстания». У пострадавшей выявили ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану головы и травматический шок.

Все произошло около двух часов дня, а уже через час в крайне тяжелом состоянии петербурженку доставили в Мариинскую больницу. Позже врачи дополнили информацию, заявив, что в результате происшествия женщина лишилась обеих ног. Сейчас медики продолжают бороться за жизнь пассажирки.

В субботу, 2 октября, неподалеку от деревни Мяглово маленькие девочки, гуляя, наткнулись на труп женщины. Дети позвали на помощь проезжавшего мимо велосипедиста — зрелище оказалось шокирующим даже для взрослого. Погибшая в красной куртке лежала примерно в трех километрах от населенного пункта.

На шее и запястьях женщины остались следы, указывающие на то, что её могли связать и задушить. Кроме того, у трупа отсутствовали глазные яблоки и была сломана челюсть. Сейчас тело отправлено на экспертизу, а в обстоятельствах смерти разберутся правоохранители. О личности погибшей пока ничего неизвестно.

В тот же день в поселке Бугры Всеволожского района 21-летний студент четвертого курса Горного университета зарезал 45-летнюю мать и трехлетнюю сводную сестру. Известно, что девочка погибла мгновенно, а женщина успела позвать на помощь, но до приезда медиков, увы, не дожила. Молодого человека в перепачканной кровью одежде задержали на месте преступления.

Соседи семьи рассказали «Невским Новостям», что трагедия стала для них неожиданностью, потому что мальчика считали тихим, замкнутым и неагрессивным. Мотивы и обстоятельства его поступка пока неизвестны.

В поселке Сосново вечером 2 октября 39-летняя женщина, выйдя на прогулку с собакой, погибла на глазах у сына и племянника под колесами пьяного водителя. Мужчина за рулем БМВ гнал со скоростью больше 100 км/ч, в результате пешехода и животное отбросило в забор. Дети шли в нескольких метрах от женщины — только счастливый случай спас им жизнь.

Хозяйка собаки, к сожалению, скончалась за несколько минут до прибытия скорой. По предварительным данным, животное тоже не выжило. Также пострадал пассажир иномарки, а вот сам водитель остался без травм, «надув» при медосвидетельствовании 0,8 промилле. Возбуждено уголовное дело.

А в воскресенье в многоквартирном доме в Красном Селе с седьмого этажа сорвался лифт — в кабине находились семь подростков в возрасте от 14 до 17 лет. К счастью, сработала автоматика, что не позволило лифту рухнуть в шахту: он остановился на уровне третьего этажа. Ребята не пострадали, отделавшись легким испугом.