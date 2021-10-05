Беглов назвал сроки окончания Covid, а в СПбГУ студентам блокируют пропуска: новое о коронавирусе в Петербурге

Суточная заболеваемость в Петербурге никак не опустится ниже 2 тыс. заболевших. За минувший день в городе коронавирусом заразились еще 2 198 горожан. От последствий ненавистной инфекции скончались 60 горожан.

Однако градоначальник Северной столицы Александр Беглов рассказал в своем радиообращении к петербуржцам о сроках завершения эпидемии коронавируса в Петербурге. По его словам, долгожданный конец коронавирусу придет тогда, когда в городе сформируется надежная иммунная прослойка.

Ну, а пока вспышки ОРВИ и новые случаи заражения COVID-19 вешают замки на детские сады. 12 групп в 10 дошкольных учреждениях оказались закрыты. Малыши вынуждены оставаться дома и ждать лучших времен. К сожалению, положение дел с детскими садиками никак не изменилось с прошлого понедельника.

Еще более «внушительные» цифры показывают петербургские школы. Осваивать школьную программу в стенах собственного жилища начали ребята из 72 классов в 44 школах. Как сообщает Комитет по образованию, виной всему высокая заболеваемость ковидом и ОРВИ. Неясно, как долго порядка 1 700 школьников пробудут на карантине.

Ситуация в высших учебных заведения Петербурга также требует особых мер. В Санкт-Петербургском государственном университете решили блокировать пропуска заболевшим коронавирусом. Запрет на вход будет и у студентов, и у сотрудников вуза. На ректорском совещании посчитали, что так можно будет обезопасить молодежь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 4 октября начал свою работу новый сервис, позволяющий отслеживать движения карет скорой помощи. У петербуржцев появилась возможность «подглядывать», где в настоящий момент находятся врачи. Приложение довольно просто устроено. При вызове телефон заявителя идентифицируется. Затем приходит SMS, в которой присылают ссылку на онлайн-карту, где показано место нахождения машины и адрес места вызова.