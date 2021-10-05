Цифровой детокс и объяснение Facebook: глобальный сбой в работе соцсетей длился шесть часов

К утру 5 октября все сервисы работают как обычно. Фото: Pixabay

К утру 5 октября все сервисы работают как обычно. Фото: Pixabay

Вечером понедельника, 4 октября, по всему миру был зафиксирован сбой в работе самых популярных социальных сетей: Facebook, WhatsApp и Instagram. Устранение неполадок заняло шесть часов, а владелец Facebook Цукерберг за это время лишился 6 млрд долларов.

Изначально неполадки произошли в Facebook, отразившись на Instagram и WhatsApp, которые также являются продуктами компании — не работали как сайты, так и приложения. Как объяснили представители интернет-гиганта, причиной сбоя стали изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, распределяющих трафик между центрами обработки данных — это привело к разрыву связи между дата-центрами.

Выдвигалась версия, что происшествие могло быть следствием масштабной хакерской атаки, однако эта информация не подтвердилась. В заявлении соцсети также подчеркивается, что личным данным пользователей ничего не угрожает.

CNBC пишет, что этот инцидент — крупнейший среди ИТ-гигантов с 2008 года. Доступа к одним из самых популярным ресурсам в мире не было около шести часов. Решение проблемы усложнялось тем, что неполадки затронули внутреннее инструменты — инженеры не могли попасть в дата-центр и даже использовать корпоративный мессенджер.

В итоге основателю Facebook Марку Цукербергу и техническому директору компании Майку Шропферу пришлось приносить извинения. За время сбоя Цукерберг потерял 5,11% своего состояния (6,3 млрд долларов) и опустился с 5-го на 6-е место в списке богатейших людей мира, а акции Facebook упали с $343,01 за одну акцию до $324,7.

Поломка повлияла и на другие крупные компании: к примеру, пострадали YouTube, Gmail, Zoom, Netflix. Специалисты считают это следствием наплыва новых пользователей. Также «досталось» сотовым операторам и интернет-провайдерам на них обрушились жалобы людей, посчитавших, что проблема в соединении. На данный момент все сервисы работают в штатном режиме.