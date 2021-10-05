С платформы YouTube удалены 95 видеороликов с зацепингом

С сервиса YouTube было удалено 95 ссылок на видеоролики, пропагандирующие зацепинг. Фото: скриншот Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербур

С сервиса YouTube было удалено 95 ссылок на видеоролики, пропагандирующие зацепинг. Фото: скриншот Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербур

С сервиса YouTube было удалено 95 ссылок на видеоролики, пропагандирующие зацепинг. Такие видео могли причинить вред здоровью детей и подростков, а также призывали к совершению противоправных действий, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Фрунзенский районный суд признал запрещенными 95 ссылок на видеоролики сервиса YouTube с упоминанием зацепинга — экстремального способа проезда на подножках, крышах и в межвагонных пространствах поездов, — с целью остановить противоправные действия, к которым призывают подобные ролики. Подобные записи нарушают требования федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В суде истец заявил, что информация в роликах призывала к «совершению противоправных действий, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью, в том числе несовершеннолетних», пишут «Невские Новости». На удаленных видео не было маркировок, которые бы указывали ограничения по возрасту.

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