Ургант предложил Бузовой «по коньячку» в честь дня рождения Губерниева

Телеведущий Иван Ургант в эфире пошутил о конфликте певицы Ольги Бузовой с комментатором Дмитрием Губерниевым.

«На этой неделе же был самый главный праздник — день рождения у Губерниева. Я предлагаю по коньячку!» — сказал ведущий во время шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Спасибо, Вань, давай!» — ответила Бузова.

Ранее певица Ольга Бузова и телеведущий Дмитрий Губерниев поссорились в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Ведущий спросил Бузову о футболе. Певица начала отвечать, но через несколько секунд он перебил ее.

«Вы уже перестали пить коньяк по утрам?» ,- спросил Губерниев Бузову.

После этого вопроса Ольга расплакалась и сказала, что ей нельзя пить алкоголь, так как она перенесла операцию. Позже Губерниев принес свои извинения и объяснил, что вопрос о коньяке был цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой на роль. По его словам, певице предложили сыграть в спектакле «Чудесный грузин», так как она является такой же неординарной личностью, как Иосиф Сталин.