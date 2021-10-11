Причины роста смертности, 60% пути пандемии позади и спрей от ковида: новое в РФ и мире о COVID в понедельник

В России число зараженных уже приближается к 8 миллионам человек. За последние сутки диагноз коронавирус услышали 28 647 граждан. Справиться с болезнью не смогли еще 962 жителя страны. Всего в Российской Федерации жертвами стали 216 415 человек.

Врач-терапевт Людмила Лапа назвала две причины роста смертности от коронавируса в России. Во-первых, резкий рост заболеваемости и смертности от COVID-19 в России вызван тем, что люди перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и перевели вирус в разряд привычных, а, в0-вторых, омрачают картину тяжелые последствия CoViD.

При этом во Всемирной организации здравоохранения сравнили пандемию с марафоном, где человечество прошло 60% пути. Об этом заявил главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. Однако деятель науки думает, что в борьбе с коронавирусной инфекцией возможна встреча с «неожиданной горой».

По всей России успели вакцинироваться от коронавируса хотя бы одной дозой примерно 48 млн граждан. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Кроме того, подавляющее большинство — 42,4 миллиона — привились полностью. Однако до коллективного иммунитета еще очень далеко. В стране, где население порядка 146 млн, вакцинировать 80% взрослого населения будет не так-то просто.

Поэтому российские ученые продолжают искать разные виды защиты от коронавируса. Так, например, исследователи Крымского федерального университета имени Вернадского создали безынъекционную вакцину против ковида. Крымская вакцина прошла клинические испытания на федеральном уровне. Препарат в форме спрея по результатам испытаний показал хорошие результаты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения России направило в представительство Европейского союза документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19.