Мясников рассказал, что ежедневно человек должен пить минимум пол-литра воды

Доктор опроверг миф о необходимости потреблять два литра жидкости в день, сообщает Lenta.ru.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» опроверг мифы в отношении пищевых привычек. Так, например, он считает, что человеку достаточно выпивать 0,5 литра воды в день.

Распространенную информацию о том, что для организма человека полезно потреблять два литра живительной влаги ежедневно доктор не подтвердил. Дело в том, что человек получает часть жидкости вместе с едой. Этого количества достаточно, чтобы не образовался дефицит воды, которая выделяется с дыханием, потом и в виде мочи.

Кроме того, он упомянул, что запивать пищу водой можно, главное, чтобы это не нарушало пищеварение. А вот молоком и соком лучше не запивать по причине высокой калорийности напитков.

Ранее Gazeta.SPb писала, Мясников заявил, что коронавирус пришел навсегда и будет накатывать «волнами» два раза в год.