По 85 детей в сутки принимает главная инфекционная детская больница Петербурга

По 85 детей в сутки принимает главная инфекционная детская больница Петербурга
Медики обнаруживают коронавирус у менее 15% поступивших детей, пневмония у 13%. Фото: pixabay.com

С начала октября рост заболеваемости среди детей в городе вырос на 20%, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по здравоохранению.

Смольный сообщает, что в сентябре в городскую больницу № 5 имени Филатова привозили около 66 детей сутки, в октябре – 85. Четверть от числа поступивших после осмотра медиков и проведения соответствующих анализов отправляют лечиться амбулаторно. За последнюю неделю в данное медицинское учреждение поступило 596 пациентов с инфекционными заболеваниями. Коронавирус обнаружен у менее 15% поступивших, пневмония у 13%.

Отметим, что в городе детей, у которых обнаружен COVID принимают в двух лечебных учреждениях: больнице Филатова (362 койко-места) и Педиатрическом университете (15 койко-мест). В настоящий момент 15% коек не занято, места можно увеличить, освободив хирургический корпус «инфекционки».

Ранее Gazeta.SPb писала, люди заметили скопление очереди из карет скорой помощи около детской городской клинической больницы №5 им. Филатова на Бухарестской улице.

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