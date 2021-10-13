Прорыв на улице Лени Голика в Петербурге ликвидируют только к вечеру 13 октября

Прорыв на улице Лени Голика в Петербурге ликвидируют только к вечеру 13 октября
Очевидец снял видео двухметрового "гейзера" из кипятка у дома. Фото: скриншот «Мой округ Дачное» во «ВКонтакте»

12 октября на месте прорыва забил двухметровый фонтан кипятка, сообщает группа «Мой округ Дачное» во «ВКонтакте».

Во вторник, 12 октября, во дворе дома №60 на улице Лени Голикова забил «горячий ключ» высотой в два метра. Фонтан из кипятка вызвал скрытый дефект трубы недалеко от жилого дома на проспекте Ветеранов. Специалисты установили причину и обозначили сроки по устранению прорыва. Работы продлятся до 20:00 вечера 13 октября.

В настоящее время остается без отопления детское дошкольное учреждение и жилые дома микрорайона, информирует 78.ru.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, в Курортном районе Петербурга вдоль Левашовского шоссе «Водоканал Санкт-Петербурга» построит дублирующую нитку водовода, объект будет сдан в 2022 году.

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Прорыв на улице Лени Голика в Петербурге ликвидируют только к вечеру 13 октября
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